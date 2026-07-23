Передача истребителей МиГ-29 Украине. Польша получила альтернативное предложение от одной из стран НАТО

Польша получила альтернативное предложение от одной из стран НАТО по истребителям (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Польша получила предложение от одной из стран НАТО относительно истребителей МиГ-29 . В настоящее время Варшава ведет переговоры о передаче этих самолетов Украине.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в интервью Radio ZET.

Он отметил, что несмотря на предложение от союзников по НАТО, на первом плане остаются переговоры с Украиной.

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«Мы получили предложение от одного из наших союзников по НАТО. Однако на первом плане остаются наши переговоры с Украиной», — рассказал чиновник.

Журналист поинтересовался, заинтересована ли Болгария в МиГ-29 из Польши. Однако Залевский отказался называть заинтересованную страну.

Согласно открытым данным, в настоящее время Болгария располагает 16 истребителями МиГ-29, но только шесть из них находятся в рабочем состоянии. Из-за санкций Евросоюза против России Болгария больше не может получать комплектующие из России для этих самолетов.

18 июля в Минобороны Украины сообщили, что страна ведет с Польшей переговоры не только о передаче истребителей МиГ-29, но и о дополнительном оборудовании и аппаратуре для технического обслуживания авиационной техники в обмен на поставку дронов.

Передача Украине польских истребителей — что известно

10 декабря 2025 года Генштаб ВСУ подтвердил переговоры с польской стороной о передаче МиГ-29 в связи с исчерпанием их ресурса. 12 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что в обмен на самолеты Варшава рассчитывает получить технологии беспилотников, испытанные в боевых условиях, — заместитель министра обороны Цезарий Томчик уточнял, что речь идет о 6−8 МиГ-29 из 14, остававшихся в распоряжении Польши.

В январе 2026 года Боднар сообщил, что первые четыре самолета готовы к отправке, а всего Киев рассчитывает получить около 10 машин.

Однако 30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передаст Украине МиГ-29: «Я предложил партнерский подход: истребители МиГ в обмен на дроны. Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому МиГов для Украины не будет».

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12 июля ситуация вновь изменилась: Польша заявила, что готова помочь Украине с модернизацией МиГ-29, рассчитывая взамен получить украинские беспилотные технологии.