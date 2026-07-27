«У Украины всё меньше времени». Косиняк-Камыш заявил об интересе Болгарии к польским МиГ-29

Польша ждет решения Украины по поводу МиГ-29, но Болгария уже заинтересовалась этими самолетами (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Болгария намерена приобрести польские истребители МиГ-29 , по поводу которых в настоящее время ведутся переговоры с Украиной. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wirtualna Polska .

По его словам, польское предложение о передаче самолетов Украине остается актуальным, однако окончательное решение зависит от Киева. Министр отметил, что украинские технологические наработки, которые Польша хотела бы получить в обмен на истребители, имеют не только практическое, но и символическое значение.

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В то же время Косиняк-Камыш выразил разочарование тем, что договориться о реализации даже этого символического аспекта пока не удалось.

В настоящее время стороны продолжают обсуждать вопросы технического обслуживания и ремонта самолетов — в частности, кто именно будет выполнять эти работы и кто будет оплачивать расходы.

Польский министр подчеркнул, что МиГ-29 находятся в хорошем техническом состоянии. По его словам, это подтверждается и заинтересованностью Болгарии в приобретении этих истребителей.

В то же время приоритетом для Варшавы остается достижение договоренности с Киевом, однако «у Украины остается все меньше времени для решения этого вопроса». По словам Косиняка-Камыша, окончательное решение по самолетам может быть принято уже в ближайшие недели.

Ранее заместитель министра обороны Павел Залевский заявлял, что Польша получила предложение от одной из стран НАТО касательно истребителей МиГ-29, однако не уточнил, от какой именно.

Согласно открытым данным, в настоящее время Болгария располагает 16 истребителями МиГ-29, однако лишь шесть из них находятся в рабочем состоянии. Из-за санкций Евросоюза против России Болгария больше не может получать из России комплектующие для этих самолетов.

18 июля в Минобороны Украины сообщили, что страна ведет с Польшей переговоры не только о передаче истребителей МиГ-29, но и о дополнительном оборудовании и аппаратуре для технического обслуживания авиационной техники в обмен на поставку дронов.

Передача Украине польских истребителей — что известно

10 декабря 2025 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил проведение переговоров с польской стороной о передаче самолетов МиГ-29 в связи с исчерпанием их ресурса. 12 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что в обмен на самолеты Варшава рассчитывает получить технологии беспилотников, испытанные в боевых условиях, — заместитель министра обороны Цезарий Томчик уточнял, что речь идет о 6−8 МиГ-29 из 14, остававшихся в распоряжении Польши.

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В январе 2026 года Боднар сообщил, что первые четыре самолета готовы к отправке, а всего Киев рассчитывает получить около 10 машин.

Однако 30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передаст Украине МиГ-29: «Я предложил партнерский подход: истребители МиГ в обмен на дроны. Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому МиГов для Украины не будет».

12 июля ситуация вновь изменилась: Польша заявила, что готова помочь Украине с модернизацией МиГ-29, рассчитывая взамен получить украинские беспилотные технологии.