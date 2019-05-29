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МИД заявил о возвращении еще девяти украинских моряков с задержанного в Египте танкера

Сегодня, 21:30
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МИД заявил о возвращении еще девяти украинских моряков с задержанного в Египте танкера - фото

marinetraffic.com

Украинские моряки возвращаются домой

Начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич заявил, что в среду, 29 мая, в Украину из Египта вылетает еще девять украинских моряков, которые содержались египетскими военными.

Об этом он написал в Twitter.

«День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные, 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05», — сообщил Кирилич.

Напомним, что в понедельник, 27 мая, в Украину вернулись пятеро из 17 украинских моряков с танкера Sea Shark, который полгода назад задержали в Египте за незаконное пересечение границы.

Капитан Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Судно было задержано в декабре 2018 года компетентными органами Египта за нарушение границы.

Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark.

Теги:   Египет Моряки

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