МИД вызвал посла Украины в Беларуси из-за встречи Лукашенко с Пушилиным 19 апреля, 05:45 МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/flickr)

МИД Украины осуждает проведение 18 апреля белорусским диктатором Александром Лукашенко встречи в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

Об этом идет речь на сайте украинского ведомства.



«Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», — отмечают в МИД.

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В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Во вторник, 18 апреля, белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с главарем террористической организации ДНР Денисом Пушилиным.