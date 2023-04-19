МИД вызвал посла Украины в Беларуси из-за встречи Лукашенко с Пушилиным
МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/flickr)
МИД Украины осуждает проведение 18 апреля белорусским диктатором Александром Лукашенко встречи в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.
Об этом идет речь на сайте украинского ведомства.
«Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ», — отмечают в МИД.
В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.
В дипломатическом ведомстве добавили, что Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.
Во вторник, 18 апреля, белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с главарем террористической организации ДНР Денисом Пушилиным.