МИД Венгрии: Ситуация в языковом споре с Украиной значительно ухудшилась

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о значительном ухудшении ситуации в языковом споре с Украиной.
Об этом Сийярто заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Ситуация в отношении Украины значительно ухудшилась ввиду того факта, что поправка к Закону об образовании, которая запрещает национальным меньшинствам использовать родной язык, не отменена", - считает Сийярто.
Исходя из этого, Будапешт не будет разблокировать проведение заседания Совета НАТО-Украина на следующей встрече министров иностранных дел
Сийярто подчеркнул, что созыв такой встречи зависит исключительно от Украины.
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Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.
Генсек НАТО Столтенберг уже призывал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.
По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.
Позже в НАТО заявили, что бессильны преодолеть сопротивление Венгрии, если она выступит против положительной оценки проведения украинских реформ из-за спора с Киевом об образовательной реформе.
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