МИД Венгрии прокомментировал блокирование встречи Украина-НАТО

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Петер Сиярто продолжает линию ультиматумов в отношении Украины

Петер Сиярто продолжает линию ультиматумов в отношении Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что проведение заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита Альянса в июле зависит только от Киева.

Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе, отвечая на вопросы украинских журналистов, сообщает Укринформ.

"Я сказал генеральному секретарю, что встреча НАТО-Украина на саммите зависит только от Украины", - заявил он.

В пятницу, 27 апреля, министры иностранных дел стран-членов НАТО в пятницу обсудят евроатлантические устремления Украины стать членом Альянса.

Ранее Венгрия наложила вето на запланированную на 27 апреля встречу Комиссии Украины с НАТО на уровне глав МИД.

Альянс подтвердил отмену встречи. Однако в НАТО подчеркнули, что намерены продолжать "оказывать политическую и практическую поддержку" Украине.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

Венгрия резко раскритиковала намерение Украины увеличить количество украинского языка в средней школе. Будапешт заявляет о "притеснениях" прав венгерского национального меньшинства. Это уже третья неудачная попытка организовать заседание Комиссии Украина-НАТО. Все их блокирует Венгрия.

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