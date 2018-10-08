Мы не колония Франции. Будапешт поднял брошенную Парижем перчатку и готов к исторической битве – МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление французского министра по европейским делам Натали Луазо о том, что Будапешт находится на неправильном пути и необходимо начать "историческую битву" против европейских радикалов.

"Похоже, что правительство Франции считает такие ценности, как безопасность, пограничная защита и христианская культура устаревшими, но венгры будут отстаивать эти ценности и мы не спешим в бездну, в которую летят так называемые прогрессисты на огромной скорости", - цитирует Сийярто пресс-служба МИД Венгрии.

По словам Сийярто, венгерское правительство "подняло брошенную перчатку", принимает вызов и готово к исторической битве.

"Венгрия не является колонией Франции и будет защищать свою безопасность всеми силами", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Правительство Венгрии последовательно отказывается выполнять квоты ЕС по распределению мигрантов. По словам премьер-министра Виктора Орбана, беженцы являются "мусульманскими захватчиками". 20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Евродепутаты обвинили Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции.

Теперь, в соответствии с положениями статьи 7 Лиссабонского договора, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение, лишать ли права голоса Венгрию, будет принимать сам Совет ЕС.

Статья 7 договора о Евросоюзе применяется в случае нарушения членом ЕС таких принципов, как демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека. Это первая попытка применения статьи 7 в ЕС.

Правительство Венгрии считает решение Европарламента "мелочной местью" политиков, дружелюбно настроенных к мигрантам. Венгерские власти убеждены, что голосование Европарламента недействительно и, скорее всего, будет обжаловано.