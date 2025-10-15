Петер Сийярто во время визита в Москву, 15 октября 2025 года (Фото: Szijjártó Péter / Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве в среду, 15 октября, объяснял, почему американский президент Дональд Трамп должен был получить Нобелевскую премию мира.

Слова главы МИД Венгрии процитировало венгерское издание Telex.

По его словам, Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, потому что сделал очень много для прекращения вооруженных конфликтов во всем мире.

«Мы благодарны ему, потому что он сделал очень много для мира в Украине, гораздо больше, чем любой другой политик в мире. Конечно, венгерский премьер-министр также осуществил миссию мира и делает все возможное, но если говорить о лидерах больших и сильных стран, то президент Трамп прилагает наибольшие усилия для достижения мира в Украине», — считает Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что благодаря Трампу группировка ХАМАС освободила последнего венгерского заложника.

«Без него это было бы невозможно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Сийярто 15 октября снова поехал в Москву критиковать политику ЕС. Во время своего выступления он также утверждал, что его страна будет страдать, если потеряет доступ к российским энергоресурсам.

10 октября Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за его слова, что Нобелевская премия мира «потеряла доверие» из-за того, что ее не получил американский лидер.

Нобелевскую премию мира 2025 получила оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая десятилетиями продвигает демократические инструменты борьбы с режимом Николаса Мадуро.

10 октября помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы, а не Дональду Трампу.

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.