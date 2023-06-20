Диалог с Москвой и мир любой ценой. Глава МИД Венгрии отличился новым антиукраинским заявлением 20 июня, 10:40 Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Фото:Szijjártó Péter / Facebook)

Известный своей пророссийской позицией глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нужно прекратить поставлять Украине оружие и искать «диалога с Москвой», отметив, якобы санкции ЕС «не действуют».

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на речь Сийярто на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

В своем заявлении Сийярто сказал, якобы война России против Украины не касается европейцев, поэтому они не должны платить за нее «высокую цену», а если Запад не прекратит поставки оружия Киеву, то война будет продолжаться дольше.

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Он добавил, что Европа «все глубже и глубже входит в опасную спираль», осклиьки по его мнению «чем больше оружия поставляется Украине, тем дольше будет продолжаться война».

При этом венгерский министр не сказал ни слова о том, что именно Россия начала войну против Украины и что из-за ее действий в Украине гибнут тысячи людей.

Сийярто считает, якобы «эскалация войны» больше всего угрожает венграм, потому что она имеет общую границу с Украиной.

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Кроме того, он возмутился тем, что представителей венгерского меньшинства в Украине также мобилизуют и «многие погибают на войне».



«Говорю здесь от имени нации, представители которой умирают на этой войне».

Сийярто признал, что видение Венгрии того, как достичь мира и как закончить войну в Украине — не популярно в ЕС. При этом он подчеркнул, что в национальных интересах Венгрии «установить мир в соседней стране как можно быстрее» через переговоры.

Венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном известно своей пророссийской позицией.

23 мая 2023 года во время встречи министров иностранных дел Германии Анналены Бербок и Венгрии Петера Сийярто в Брюсселе возник конфликт из-за блокирования Будапештом помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокирует финансовую помощь Евросоюза Украине в размере 500 млн евро и не будет поддерживать дальнейшие санкции против России.

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На прошлой неделе европейские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Еврокомиссия также рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.





В декабре 2022-го сообщалось, что Венгрия не получит большую часть региональной помощи от ЕС из-за провала судебной реформы.