МИД Венгрии: ЕС ведет "лицемерную" политику в отношении Китая Сегодня, 14:25 137 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Петер Сийярто назвал политику Евросоюза в отношении Китая "лицемерной" ЕРА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал политику Евросоюза в отношении Китая "лицемерной".

Об этом сообщает Daily News Hungary со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Подход Европейского союза к Китаю является лицемерным, учитывая, что сотрудничество - общеевропейский интерес, как и тот факт, что Центральная Европа должна развивать свою инфраструктуру, используя китайские ресурсы", - заявил Сийярто.

Сийярто убежден, что сотрудничество с Китаем имеет ключевое значение для Евросоюза. Ведь, если этого сотрудничества не будет, "новейшие технологические решения станут недоступными для нас в нескольких отраслях промышленности, а это будет означать снижение европейской конкурентоспособности".



За последний год торговый поток между Китаем и ЕС увеличился на 30%. Наибольший объем торговли реализуется Германией, Францией, Италией, Великобританией и Нидерландами - государствами, которые больше других выражают критику Китая, отметил Сийярто.

