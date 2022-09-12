Россия обречена проиграть войну, удар по украинской критической инфраструктуре — это «акт отчаяния» — МИД Украины
Удары РФ привели к массовым отключениям электроэнергии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Удар по критической инфраструктуре Украины, который страна-агрессор Россия нанесла в воскресенье, 11 сентября — это акт отчаяния, заявил спикер МИД Олег Николенко.
«Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии», — написал он в Twitter.
По его словам, это акт отчаяния после больших потерь и отступления России на востоке Украины.
«Несмотря на свою террористическую тактику, они обречены проиграть эту войну», — написал Николенко.
Вечером в результате атак оккупантов на критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой. В последние три электроснабжения возобновили.
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