МИД Украины выразил протест России из-за вынесения приговора пятерым крымским татарам Сегодня, 18:54 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Министерство иностранных дел Украины выразило РФ решительный протест из-за незаконного осуждения пяти крымских татар — фигурантов так называемого «симферопольского дела Хизб ут-Тахрир».

Украина расценивает решение отправить в тюрьму Тимура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации «как наглядное свидетельство полной ангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа».

В МИД призвали международное сообщество усилить на Россию политико-дипломатическое и санкционное давление ради освобождения всех политических заключенных и возвращения Крыма под украинский суверенитет.

Напомним, что 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.