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МИД Украины выразил протест России из-за вынесения приговора пятерым крымским татарам

Сегодня, 18:54
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МИД Украины выразил протест России из-за вынесения приговора пятерым крымским татарам - фото

НВ

Министерство иностранных дел Украины выразило РФ решительный протест из-за незаконного осуждения пяти крымских татар — фигурантов так называемого «симферопольского дела Хизб ут-Тахрир».

Украина расценивает решение отправить в тюрьму Тимура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации «как наглядное свидетельство полной ангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа».

В МИД призвали международное сообщество усилить на Россию политико-дипломатическое и санкционное давление ради освобождения всех политических заключенных и возвращения Крыма под украинский суверенитет.

Напомним, что 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.

Теги:   Хизб-ут-Тахрир Крымские татары Россия Крым МИД Украины

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