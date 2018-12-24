МИД Украины выразил протест РФ за незаконные заключения по делу Хизб ут-Тахрир
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Северо-Кавказского окружного военного суда РФ об осуждении крымских татар - граждан Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
"Это решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - заявили в МИД.
В комментарии дипломатического ведомства также добавили, что Украина не будет молча наблюдать за такими действиями России, а продолжит использовать все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения незаконно удерживаемых украинцев.
"Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавили Министерстве.
Напомним, 12 октября 2017 года в Крыму российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая.
ФСБ инкриминировала им участие в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.
Дело Хизб ут-Тахрир. Украинский консул назвал приговор российского суда незаконным
Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.
Верховный суд РФ запретил Хизб ут-Тахрир в 2003 году и включил в список 15 объединений, которых назвал "террористическими".
Энвера Мамутова осудили на 17 лет, а Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова на 9 лет по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности.