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МИД Украины выразил протест РФ за незаконные заключения по делу Хизб ут-Тахрир

Сегодня, 16:35
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Crimean solidarity/Facebook

МИД прокомментировал незаконные действия РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Северо-Кавказского окружного военного суда РФ об осуждении крымских татар - граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Это решение еще раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - заявили в МИД.

В комментарии дипломатического ведомства также добавили, что Украина не будет молча наблюдать за такими действиями России, а продолжит использовать все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения незаконно удерживаемых украинцев.

"Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавили Министерстве.

Напомним, 12 октября 2017 года в Крыму российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая.

ФСБ инкриминировала им участие в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Дело Хизб ут-Тахрир. Украинский консул назвал приговор российского суда незаконным

Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил Хизб ут-Тахрир в 2003 году и включил в список 15 объединений, которых назвал "террористическими".

Энвера Мамутова осудили на 17 лет, а Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова на 9 лет по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности.

 

Теги:   Суд Крымские татары

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