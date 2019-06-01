МИД Украины требует от дружественных государств давить на РФ относительно исполнения решения Международного трибунала Вчера, 23:07 Цей матеріал також доступний українською Павел Климкин / Facebook Глава МИД Павел Климкин Павел Климкин / Facebook

МИД Украины обратился к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН по украинским морякам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

«Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел со стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге», — написал он.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов было 24 военнослужащих ВМС ВС Украины, некоторые из которых получили огнестрельные ранения.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» при прохождении в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В связи с этим Украина подала против РФ иск в Международный трибунал ООН, который обязал Москву немедленно освободить моряков и вернуть захваченные суда.

В Кремле решили проигнорировать это требование.