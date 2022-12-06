МИД Украины потролил Венгрию из-за нежелания учить украинских военных
Министерство иностранных дел Украины потролило Венгрию из-за нежелания обучать украинских военных (Фото:НВ)
В Министерстве иностранных дел Украины потролили МИД Венгрии из-за их заявления о нежелании тренировать украинских военных.
Спикер МИД Украины Олег Николенко привел цитату государственного секретаря МИД Венгрии.
«Государственный секретарь МИД Венгрии: Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет. Мы сказали „нет“. Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», - написал он в Facebook.
Николенко добавил, что если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва России прекратить войну.
«Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись», — написал спикер МИД Украины.
Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории.