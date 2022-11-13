МИД Украины призвал правительство Венгрии осудить заявление ее депутата о «встрече на польско-венгерской границе» 13 ноября, 01:09 Венгерский депутат Ласло Тороцкаи (Фото:toroczkai.info)

Министерство иностранных дел Украины призвало правительство Венгрии осудить заявление ее депутата Ласло Тороцкаи о «встрече на общей польско-венгерской границе».

«Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства», — заявил на своей странице в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

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11 ноября Польша отметила 104-й День независимости.

Венгерский депутат Ласло Тороцкаи пожелал Польше, чтобы они с Венгрией вскоре «снова встретились на общей польско-венгерской границе».

4 ноября Владимир Путин заявил, что Польша, Румыния и Венгрия якобы вынашивают планы вернуть себе территории, утраченные после Второй мировой войны.

«Речь идет о возвращении тех территорий, которые были отобраны у Польши. Мы должны признать, что их отобрал Сталин после второй мировой войны. Были отобраны большие территории у Румынии, Венгрии», — заявил глава кремлевского режима, цинично транслируя на другие страны свои геополитические стремления.



Польша в ответ заявила, что Путин снова изложил «фейки, которые совсем далеки от реальности».

В румынском МИДе ответили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и осуждают РФ за ее военную агрессию.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что «не считает правильными» заявления российского диктатора Владимира Путина о «территориальных претензиях» Будапешта к Украине.