МИД Украины подтвердил задержание в Греции судна под украинским флагом и украинцев-членов экипажа

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердил задержание судна под украинским флагом и трех украинцев-членов экипажа в Греции.

"Береговая охрана греческого города Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипажа - трех украинцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - сказал Интерфакс-Украина официальный представитель департамента Василий Кирилич.

По словам Кирилича, продолжаются первичные следственные действия, а также принимаются меры консульского обеспечения по делу.

У берегов Греции задержали судно с мигрантами на борту, которое шло под украинским флагом,

Ранее о задержании корабля сообщило греческое издание Ekathimerini. По данным издания, судно с 65 мигрантами перехватил патруль порта Патры в западной Греции. Трое иностранцев 30,32 и 37 лет были задержаны по обвинению в контрабанде людей.

Еще два человека, один из которых гражданин Греции, были задержаны на суше. Они ждали прибытия нелегальных мигрантов в грузовике.

Это не первый случай с участием украинских моряков. Так, в июле текущего года суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта Ивано-Франковской группы Перкалаба Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

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В начале сентября суд греческого города Каламата вынес обвинительные приговоры в отношении шести граждан Украины за незаконную перевозку мигрантов из стран Ближнего Востока.