МИД Украины о поражении россиянина на выборах главы Интерпола: Планы России провалились

В МИД Украины отреагировали на поражение российского генерала Александра Прокопчука на выборах главы Интерпола.

В своем заявлении украинские дипломаты отметили, что с момента, когда Россия сделала попытку получить контроль над Интерполом, МИД Украины, национальная полиция провели активную кампанию со странами-партнерами.

"Ее целью было недопущение реализации замыслов Российской Федерации по использованию этой авторитетной международной организации для еще более масштабного вмешательства, саботажа, подрыва усилий международного сообщества в рамках реализации Интерполом уставных целей, а также для выполнения планов российских спецслужб на территории иностранных государств", - говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что ситуация с выдвижением россиянина на должность главы Интерпола еще раз подчеркнула важность взаимодействия демократических стран мира для недопущения реализации "нечестных и агрессивных планов Москвы".

В МИД приветствуют избрание представителя Республики Корея Ким Чон Яна на пост главы организации и будут поддерживать его усилия по укреплению эффективности и авторитета "этого важного механизма глобального правоохранительного сотрудничества".

Россиянин Александр Прокопчук, который занимал должность вице-президента Интерпола, считался фаворитом на выборах главы Международной организации уголовной полиции.

Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.

21 ноября, в первом туре голосования представитель Южной Кореи получил 60,5% голосов, россиянин Прокопчук - 39,5%. Во втором туре за Ким Чон Яна проголосовали 60,4%, за Прокопчука - 39,6%. В третьем туре Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, Прокопчук - 37,7%.

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