«Неприятно не слышать осуждения РФ». МИД Украины ответил на призыв президента Сенегала поверить Путину и разминировать порты 11 июня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Спикер МИД Украины Олег Николенко (Фото:Oleg Nikolenko / Facebook)

Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил на призыв главы Африканского союза Маки Салла разминировать украинские порты для вывоза зерна в страны Африки, несмотря на угрозу со стороны РФ.

Салл сказал, что президент России Владимир Путин во время их встречи заверил, что РФ не нападет в случае разминирования украинских портов.

«Я ему даже сказал: „Украинцы утверждают, что если они будут разминировать, то вы войдете в порт“. Он говорит, что нет, он не войдет, и это обязательство, которое он взял на себя. […] Теперь должна быть работа по разминированию с участием Организации Объединенных Наций… чтобы мы могли начать вывозить украинскую пшеницу», — отметил глава Африканского союза и президент Сенегала.

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На это заявление Николенко ответил, что Украина всегда была надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынки Африки и твердо намерена возобновить экспорт зерна, чтобы помочь странам обеспечить свою продовольственную безопасность.

«Однако один важный момент должен быть кристально ясным. Африке грозит скачок цен на продовольствие и потенциальный голод из-за вторжения России в Украину. Российская армия разрушает важнейшую сельскохозяйственную инфраструктуру, блокирует украинские морские порты и зерновые терминалы и наносит ракетные удары по южным сельскохозяйственным районам Украины. Россия также ворует зерно с захваченных силой украинских территорий», — написал спикер МИДа и добавил, что в этом контексте неприятно слышать об обязанностях Украины, когда отсутствует осуждение РФ и призывы к прекращению разрушительной войны.

«Мы усвоили урок, что словам президента Путина нельзя доверять. До 24 февраля он и его официальные лица неоднократно публично заявляли, что Россия не будет вторгаться в Украину. Она вторглась. Российское военное руководство пообещало, что их армия не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население. Сейчас он разрушает города и села, превращая их в руины и выжженную землю. Число погибших мирных жителей уже достигло тысяч. 20% территории Украины в настоящее время незаконно оккупированы Россией», — отметил Николенко.

Он утверждает, что по этой причине необходимо уважать законные интересы безопасности Украины. На данный момент Украина предложила план из трех пунктов, который позволит разблокировать морские порты для возобновления экспорта зерна: Россия должна вывести свои военно-морские силы в Черное и Азовское моря, должна быть предоставлена ​​военная техника для защиты южного побережья Украины. На случай, если Россия решит воспользоваться разминированием, и для патрулирования экспортных путей должна быть развернута международная военно-морская миссия.

Спикер МИД также призвал президента Сенегала Маки Салла и Африканский союз использовать свои рычаги воздействия на Россию, чтобы убедить ее прекратить бессмысленные боевые действия.

«Прекращение войны позволит разблокировать 22 миллиона тонн зерна, застрявших в морских портах, и предотвратить продовольственный кризис в Африке и за ее пределами», — добавил Николенко.

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