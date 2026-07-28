«Безосновательные и бездоказательные». МИД отреагировал на обвинения в причастности Украины к атакам на территории Ирака

Министерство иностранных дел отвергает обвинения советника по вопросам национальной безопасности Ирака Касима аль-Абуди относительно якобы причастности Украины к противоправной деятельности на территории этой страны. Ведомство назвало эти заявления «безосновательными» и «неподкрепленными доказательствами».

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины во вторник, 28 июля.

Внешнеполитическое ведомство отметило отсутствие каких-либо фактов или доказательств обвинений Киева в причастности к атакам на территории Ирака, что сам аль-Абуди признал в интервью.

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«Важно отметить, что до этих резонансных публичных заявлений иракская сторона не передавала Украине по дипломатическим каналам никакой соответствующей информации или выражений обеспокоенности. Если бы обвинения имели хоть какие-то основания, логично было бы ожидать именно такой формы коммуникации. Вместо этого украинская сторона узнала о выдвинутых в ее адрес претензиях из телевизионного эфира», — подчеркнули в МИД.

Министерство считает недопустимым и безответственным, когда высокопоставленное лицо дружественного государства публично распространяет подобные заявления без надлежащей доказательной базы.

По заявлению ведомства, это противоречит принципам взаимного уважения и наносит ущерб украинско-иракским отношениям.

В МИД заявляют, что Киев неизменно рассматривает Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и последовательно выступает за развитие взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

В Министерстве иностранных дел также отметили, что озвученные тезисы совпадают с нарративами российской пропаганды, направленными на дискредитацию Украины и подрыв ее отношений с государствами Ближнего Востока.

«Нельзя исключать, что этот эпизод является следствием внешнего информационного воздействия или элементом скоординированной информационно-психологической операции, направленной на подрыв украинско-иракского партнерства», — говорится в сообщении.

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Ведомство призвало официальные круги Ирака «надлежащим образом отреагировать на распространение безосновательных обвинений и не допустить использования государственных институтов для ретрансляции дезинформации, отвечающей интересам третьих сторон и наносящей ущерб двусторонним отношениям».

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Ранее советник президента Ирака по вопросам национальной безопасности Касим аль-Абуди в интервью телеканалу Dijlah заявил, что правоохранительные органы арестовали «ограниченное число» лиц, совершавших атаки на ряд объектов на территории Ирака. В ходе допроса они якобы «признались в работе на Украину». Однако никаких подробностей аль-Абуди не привел.