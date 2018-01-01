МИД Украины отреагировал на обозначение Севастополя российским городом в Книге рекордов Гиннеса Сегодня, 10:59 112 Цей матеріал також доступний українською Рекорд был установлен в Севастополе в мае 2018 года

В МИД Украины отреагировали на обозначение оккупированного Севастополя территорией России в Книге рекордов Гиннеса.

"Работаем над исправлением неправильного обозначения временного оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными", - написала в Twitter спикер украинского внешнеполитического ведомства Катерина Зеленко.

Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим -це Україна. Рекорди мають бути чесними. #CrimeaIsUkraine 3 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что в одном из сертификатов Книги рекордов Гиннеса Севастополь, где был установлен один из рекордов, назван территорией России.

На сайте Книги рекордов Гиннеса говорилось, что Александр Бендиков (Беларусь / Россия) установил в Севастополе, РФ, мировой рекорд по балансированию предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей.