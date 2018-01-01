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МИД Украины отреагировал на обозначение Севастополя российским городом в Книге рекордов Гиннеса

Сегодня, 10:59
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Рекорд был установлен в Севастополе в мае 2018 года

В МИД Украины отреагировали на обозначение оккупированного Севастополя территорией России в Книге рекордов Гиннеса.

"Работаем над исправлением неправильного обозначения временного оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными", - написала в Twitter спикер украинского внешнеполитического ведомства Катерина Зеленко.

Ранее сообщалось, что в одном из сертификатов Книги рекордов Гиннеса Севастополь, где был установлен один из рекордов, назван территорией России.

На сайте Книги рекордов Гиннеса говорилось, что Александр Бендиков (Беларусь / Россия) установил в Севастополе, РФ, мировой рекорд по балансированию предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей.

Теги:   Книга рекордов Гиннесса МИД Украины Севастополь Россия

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