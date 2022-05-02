«Россия глубоко увязла в своей чепухе». МИД Украины назвал неприемлемыми антисемитские заявления Лаврова 2 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандальные антисемитские заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко назвал высказывания Лаврова неприемлемыми.

«Россия уже слишком глубоко увязла в своей чепухе, оправдывая варварскую агрессию против Украины», — отметил он.



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По словам представителя МИД Украины, Лавров «фактически поставил под вопрос существование не только украинской нации, но и Холокоста», а также сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны.

«Глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит демонстрирует всему миру, что путинская Россия целеустремленно взращивает „превосходство“ россиян и ненависть к другим народам. Вместе мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям», — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД Украины выразили солидарность с еврейским народом и призвали правительства всех государств мира дать решительный ответ РФ: еще больше изолировать, наложить эмбарго на российскую нефть и газ, которые лишат российскую военную машину финансовых ресурсов, увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь для Украины.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Российского посла вызвали в МИД Израиля.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что резонансное заявление Лаврова — это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

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