МИД призвал Венгрию не впутывать войну в Украине в дискуссию с ЕС. Там предлагают сократить финансирование страны 27 апреля, 20:43 Цей матеріал також доступний українською МИД отреагировал на заявления Венгрии о войне в Украине (Фото:НВ)

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали последние заявления правительства Венгрии на фоне инициативы Евросоюза ограничить финансирование страны.

«Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.



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Он призвал Венгрию воздержаться от таких действий и вместо этого работать на единство в Евросоюзе и, в частности, поддержать новые санкции против России, которые лишат военную машину страны-агрессора источников финансирования.

Как сообщает агентство Reuters, в среду, 27 апреля, представители Евросоюза сделали первый шаг к применению нового механизма сокращения финансирования Венгрии — направили правительству страны официальное письмо.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш после этого заявил, что «Венгрию нужно уберечь от войны и позаботиться о том, чтобы венгерские семьи не платили цену войны, а дети защищены от сексуальной пропаганды».

В начале апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре запустит механизм для сокращения финансирования Венгрии из-за подрыва стандартов верховенства права. ЕС впервые использует новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования бюджетных средств блока.

Издание Politico сообщало, что правящая партия Венгрии Фидес распространила влияние на судебную систему, государственные СМИ и систему образования, сторонники премьера Виктора Орбана руководят ключевыми институтами, а его члены семьи и близкие друзья «стали одними из самых богатых людей в стране, отчасти благодаря проектам государственных закупок, финансируемым ЕС».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан публично отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживал инициативу эмбарго на российские нефть и газ.

Орбан – это венгерский Путин? – Михаил Драпак https://www.youtube.com/embed/4tWOTTpr2VQ

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