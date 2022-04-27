МИД призвал Венгрию не впутывать войну в Украине в дискуссию с ЕС. Там предлагают сократить финансирование страны

27 апреля, 20:43
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МИД отреагировал на заявления Венгрии о войне в Украине (Фото:НВ)

МИД отреагировал на заявления Венгрии о войне в Украине (Фото:НВ)

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали последние заявления правительства Венгрии на фоне инициативы Евросоюза ограничить финансирование страны.

«Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

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Он призвал Венгрию воздержаться от таких действий и вместо этого работать на единство в Евросоюзе и, в частности, поддержать новые санкции против России, которые лишат военную машину страны-агрессора источников финансирования.

Как сообщает агентство Reuters, в среду, 27 апреля, представители Евросоюза сделали первый шаг к применению нового механизма сокращения финансирования Венгрии — направили правительству страны официальное письмо.

https://twitter.com/zoltanspox/status/1519313340908122113
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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш после этого заявил, что «Венгрию нужно уберечь от войны и позаботиться о том, чтобы венгерские семьи не платили цену войны, а дети защищены от сексуальной пропаганды».

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В начале апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре запустит механизм для сокращения финансирования Венгрии из-за подрыва стандартов верховенства права. ЕС впервые использует новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования бюджетных средств блока.

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Издание Politico сообщало, что правящая партия Венгрии Фидес распространила влияние на судебную систему, государственные СМИ и систему образования, сторонники премьера Виктора Орбана руководят ключевыми институтами, а его члены семьи и близкие друзья «стали одними из самых богатых людей в стране, отчасти благодаря проектам государственных закупок, финансируемым ЕС».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан публично отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживал инициативу эмбарго на российские нефть и газ.

Орбан – это венгерский Путин? – Михаил Драпак

https://www.youtube.com/embed/4tWOTTpr2VQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Венгрия Евросоюз МИД Украины Украина-Венгрия Война России против Украины

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