«Безумные обвинения». В МИД прокомментировали заявление Орбана о том, что украинская разведка «проникла» в смартфоны венгров

В МИД прокомментировали обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что якобы украинская разведка «проникла» в смартфоны венгров. По их словам, это очередная венгерская антиукраинская история.

Об этом во время брифинга в пятницу, 10 октября, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондентка NV.

По словам Тихого, выдумки Орбана не имеют ничего общего с реальностью, поэтому в МИД опровергают эти «безумные обвинения».

Реклама

«Нам очень обидно, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию. Нужно будет достаточно долгое время, чтобы залечить эти отношения. Мы, кстати, устроены не на то, чтобы их решали и залечивали. Мы готовы к двустороннему взаимодействию с Венгрией для решения всех вопросов, проблем, которые касаются их национального меньшинства», — добавил Тихий.

Он добавил, что переговоры Украины по вступлению ЕС созданы для того, чтобы в процессе переговоров устранить ряд вопросов, которые могут быть проблемными.

10 октября Орбан в интервью государственному радио сказал, что украинская разведка «не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через партию Тиса.

«Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им получить власть здесь. Когда-то мы говорили: „Русские уже в кладовке“, теперь мы должны сказать: „Украинцы уже в вашем смартфоне“. Мы не позволим этого!» — заявлял Орбан.

Ранее издание Index писало, что украинская компания PettersonApps якобы участвовала в создании приложения для оппозиционной партии в Венгрии Тиса. В материале также отмечалось, что в сеть попали данные около 18 тысяч пользователей этого приложения. В партии заявили, что разработкой занимались венгерские специалисты, а не украинская компания. Позже в политсиле добавили, что в упомянутой базе действительно содержится информация, связанная с их сообществом, однако происхождение этих данных им неизвестно.