МИД Украины объяснил причины вброса Россией новых фейков об уничтожении МН17

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль прокомментировала заявление Минобороны РФ относительно "украинского следа" в уничтожении малайзийского Боинг-777 на Донбассе.

По словам Зеркаль, очередные "находки" Минобороны РФ относительно обстоятельств уничтожения MH17 являются ничем иным, как продолжением уже привычной для РФ тактики создания "дымовой завесы" и информационных вбросов.

Зеркаль отметила, что первое на что надо обратить внимание - не что именно сделано, а как это сделано.

"Сделано это накануне важного международного события - 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая сегодня начинает свою работу в Нью-Йорке. Дерзости добавляет полное игнорирование РФ своих обязательств по Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 от 21 июля 2014 года", - написала дипломат в Facebook.

В частности, эта резолюция обязывает все государства содействовать в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17. Зеркаль добавила, что Россия оставила без реакции многочисленные запросы о предоставлении информации о ЗРК Бук, с помощью которого был сбит самолет, фактически отказав в сотрудничестве Международной следственной группе.

"В то же время РФ продуцирует все более экзотические "факты" и "версии". Все изобретательные версии и намеки российской пропаганды не помогут скрыть преступников и освободить их от ответственности... Совместная следственная группа в составе следователей и прокуроров из Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов изучили все возможные версии причин гибели самолета, в том числе и вымышленные российскими пропагандистами", - добавила дипломат.

В МИД напомнили, что обвинения против лиц, ответственных за уничтожение самолета, в ближайшее время будут предъявлены для рассмотрения в суде. Параллельно будут продолжаться производства по международно-правовой ответственности, в том числе дело в Международном суде ООН, которое инициировала Украина. Украина также поддерживает инициативу Нидерландов и Австралии по международно-правовой ответственности РФ.

17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета Бука, которая сбила МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

Основатель международной экспертно-журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что выводы Министерства обороны России относительно катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17 абсурдны.

Правительство Нидерландов, комментируя заявление Минобороны РФ подчеркнуло, что доверяет выводам международного следствия JIT относительно вины России.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

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