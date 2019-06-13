МИД Украины о контактах с главами двух правительств Молдовы: «Два премьера — это много» Сегодня, 20:15 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар объяснил сообщение о переговорах украинских дипломатов с главами двух правительств Молдовы.

«Два премьера - это, как правило, много. И писать об обоих в одном сообщении - не ежедневное дело. Но гораздо важнее найти сбалансированное политическое и юридическое решение. И ставки здесь гораздо выше, чем многие считают», - заявил он в Facebook.

По словам Боднара, именно по этим причинам МИД Украины первым начал интенсивный диалог со всеми ключевыми игроками политического кризиса Молдовы.

Напомним, что спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский провел переговоры с обеими руководителями Молдовы Павлом Филиппом и Майей Санду.

Сейчас в Молдове действуют два правительства - новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имеет поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ.

Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.