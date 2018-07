МИД Украины: Гонения ФИФА против Вукоевича и Виды - это позорное неуважение к болельщикам и игра на стороне Кремля

В МИД Украины заявили, что ФИФА начала необоснованные гонения в отношении футболистов сборной Хорватии, бывшего игрока киевского Динамо Домагоя Виды и экс-футболиста и помощника тренера хорватской зборной Огнена Вукоевича за их поддержку Украины.

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев заявил, что такая политика ФИФА играет на руку Кремля.

"Строго осуждаем ФИФА за безосновательные гонения футболистов сборной Хорватии Виды и Вуковевича. Позорное неуважение к болельщикам из Украины, Хорватии и других стран. Вместо того, чтобы играть на руку Кремля, ФИФА должна придерживаться принципов и ценностей. Слава Украине!", - написал Макеев в Twitter.

Strongly condemn @Fifacom and its groundless sanctioning of #Cro #Vida and #Vukojevic. Shameful #disrespect to football fans in Ukraine, Croatia, other countries. Instead of playing into Kremlin’s hands FIFA should adhere to principles and values. #SlavaUkraini #WorldCup pic.twitter.com/FcwweoGjHW