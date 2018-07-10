МИД Украины: Гонения ФИФА против Вукоевича и Виды - это позорное неуважение к болельщикам и игра на стороне Кремля

В МИД Украины заявили, что ФИФА начала необоснованные гонения в отношении футболистов сборной Хорватии, бывшего игрока киевского Динамо Домагоя Виды и экс-футболиста и помощника тренера хорватской зборной Огнена Вукоевича за их поддержку Украины.

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев заявил, что такая политика ФИФА играет на руку Кремля.

"Строго осуждаем ФИФА за безосновательные гонения футболистов сборной Хорватии Виды и Вуковевича. Позорное неуважение к болельщикам из Украины, Хорватии и других стран. Вместо того, чтобы играть на руку Кремля, ФИФА должна придерживаться принципов и ценностей. Слава Украине!", - написал Макеев в Twitter.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии. Позже Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал функционера на 15 тысяч швейцарских франков (порядка 370 тысяч гривен). Федерация футбола Украины решила из личных средств компенсировать Вукоевичу штраф ФИФА.

Также ФФУ поддержала Виду, опубликовав официальное заявление.

Украинские фанаты поддержали хорватких футболистов, обвалив рейтинг страницы ФИФА в Facebook.