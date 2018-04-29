МИД Турции: Угроза санкций США не остановит страну от покупки С-400 в России

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна отвергла предостережения США о приобретении в России систем противовоздушной обороны С-400, передает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что соглашение о покупке российских С-400 на 2,5 млрд долларов подписано в декабре и не может быть пересмотрено.

По словам министра, Россия "ускоряет процесс" с поставкой ракетных систем по просьбе Анкары.

"Мы завершили процесс с С-400. Это завершенная сделка ... А подход "введем санкции, если вы купите" на Турцию не действует. Турция этого не принимает", - отметил он.

В то же время Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

Напомним, Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских ЗРК С-400.

Переговоры о закупке Турцией (является членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года. В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по этой сделке, сумма которой составляет $2,5 млрд.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.