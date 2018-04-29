МИД Турции: Угроза санкций США не остановит страну от покупки С-400 в России

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Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна отвергла предостережения США о приобретении в России систем противовоздушной обороны С-400, передает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что соглашение о покупке российских С-400 на 2,5 млрд долларов подписано в декабре и не может быть пересмотрено.

По словам министра, Россия "ускоряет процесс" с поставкой ракетных систем по просьбе Анкары.

"Мы завершили процесс с С-400. Это завершенная сделка ... А подход "введем санкции, если вы купите" на Турцию не действует. Турция этого не принимает", - отметил он.

В то же время Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу относительно приобретения российской ракетной системы "земля-воздух". Он напомнил, что Анкара может столкнуться с санкциями в случае покупки С-400.

Напомним, Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских ЗРК С-400.

Переговоры о закупке Турцией (является членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года. В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по этой сделке, сумма которой составляет $2,5 млрд.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.

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