МИД Турции "на всех платформах" поднимет вопрос о свободном судоходстве в Керченском проливе - Джемилев Сегодня, 17:05 23 Цей матеріал також доступний українською Джемилев: Эрдоган поручил главе МИД Турции Чавушоглу поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МИД страны Мевлюту Чавушоглу поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и освобождении украинских моряков.

Об этом нардеп рассказал Укринформ.

«Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент Эрдоган дал ему поручение на всех платформах поднимать вопрос о свободном проходе через Керченский пролив и необходимости возвращения наших судов, захваченных в плен», - сообщил Джемилев.

Глава турецкой дипломатии не обошел вниманием и освобождение украинских моряков. По словам Джемилева, Чавушоглу полагает, что "Путин не хочет решать этот вопрос и освобождать моряков до выборов. Он рассматривает такой шаг как "подарок" Порошенко к предстоящим выборам. То есть, он хочет использовать ситуацию как инструмент влияния на наши выборы".

Также Джемилев рассказал о возможности визита турецких чиновников в Херсонскую область для встречи с соотечественниками и демонстрации поддержки. Нардеп сказал, что организовать президентский визит в ближайшее время будет сложно, поскольку в Турции будут проходить местные выборы. Однако, он не исключает возможность того, что Украину посетит Чавушоглу.