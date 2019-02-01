МИД Турции прилагает все усилия для освобождения украинских военнопленных в РФ Сегодня, 22:31 1065 Цей матеріал також доступний українською @PavloKlimkin / Twitter Павел Климкин и Мевлют Чавушоглу @PavloKlimkin / Twitter

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара прилагает все возможные усилия для освобождения задержанных Россией украинских военных моряков и возвращения кораблей ВМС Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает Крым.Реалии.

По его словам, после инцидента в Керченском проливе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган донес до президента РФ Владимира Путина "свою точку зрения, свои просьбы" относительно захвата украинских военных.

"С нашей стороны мы будем продолжать прилагать усилия в направлении освобождения как моряков, так и кораблей", - сказал Чавушоглу.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.