МИД Турции прилагает все усилия для освобождения украинских военнопленных в РФ
Министр иностранных дел Турции Мевлют
Чавушоглу заявил, что Анкара прилагает все возможные усилия для
освобождения задержанных Россией украинских военных моряков и возвращения
кораблей ВМС Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции с
главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает Крым.Реалии.
По его словам, после инцидента в Керченском
проливе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган донес до президента РФ Владимира
Путина "свою точку зрения, свои просьбы" относительно захвата
украинских военных.
"С нашей стороны мы будем продолжать
прилагать усилия в направлении освобождения как моряков, так и кораблей",
- сказал Чавушоглу.
Российские силовики захватили два малых
артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны
Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе
Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь
Азовского моря.
Москва инкриминирует украинским морякам
"незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет
лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует
немедленного освобождения.
В январе Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских
моряков до 24 и 26 апреля 2019 года. Адвокаты моряков ходатайствовали о
передаче дел в военный суд, поскольку все моряки под протокол заявили, что
являются военнопленными, и отказались свидетельствовать, ссылаясь на Женевскую
конвенцию. Российский суд отклонил это ходатайство.