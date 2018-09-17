17 сентября 2018, понедельник

МИД Швейцарии о шпионской активности РФ: Москва пошла на эскалацию, мы не потерпим этого

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Игнацио Кассис

Игнацио Кассис

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что конфедерация не потерпит активизации шпионской деятельности России.

По словам Кассиса, активность разведывательных служб разных стран являются ежедневной рутиной для Швейцарии, но в данном случае, Россия пошла на недопустимую эскалацию.

"С Россией же получилась определенная эскалация. С ней мы в этом году уже имели на разных уровнях двусторонние контакты с целью чётко заявить, что мы не потерпим такого рода деятельности в Швейцарии. На следующей неделе я встречусь со своим российским коллегой. И я ему скажу это еще раз прямо и откровенно", - цитирует министра Swissinfo.

Кассис добавил, что Берн должен найти баланс между высказываниями, сделанными без обиняков, и необходимостью, в любом случае, продолжать поддерживать и развивать контакты с РФ.

Ранее правительство Швейцарии потребовало, чтобы РФ прекратила любую шпионскую деятельность на ее территории.

Министерство иностранных дел Швейцарии в этом году три раза вызывало посла России в Берне, чтобы выразить обеспокоенность по поводу предполагаемых операций против организаций, базирующихся в Швейцарии, включая лабораторию, используемую для испытания химического оружия.

Местная газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники сообщила, что российские агенты заинтересовались лабораторией возле Берна, которая анализирует химическое и биологическое оружие и проверяет нервно-паралитические агенты, такие как Новичок. 

В швейцарской разведке сообщили, что накануне прошла спецоперация с участием британских и голландских коллег, с целью срыва российского вмешательства в деятельность швейцарской лаборатории.  

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