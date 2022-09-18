МИД Румынии назвал недопустимыми заявления экс-министра о «разделении» Украины 18 сентября, 16:10 Румынский МИД заявил, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины (Фото:mariananistor35/Pixabay)

МИД Румынии сообщил, что заявления, сделанные публично экс-главой румынской дипломатии Андреем Маргой относительно «разделения» Украины, недопустимы и «вопиюще противоречат» официальной позиции Бухареста.

Об этом сообщает румынский ресурс Agerpres.

«Министерство иностранных дел считает недопустимыми заявления господина Андрея Марги в публичном пространстве относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий», — говорится в сообщении румынского МИД.

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Подчеркивается, что заявления Марги находятся в «вопиющем противоречии» с официальной позицией Бухареста в отношении незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основополагающими принципами международного права.

Министерство также добавило, что «решительно отвергает позицию господина Марги, который поощряет и пропагандирует злонамеренные нарративы, распространяемые Россией».

Румынский МИД сообщил, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

17 сентября Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить свои территории РФ, Венгрии, Польше и Румынии, повторив нарративы роспропаганды.

В посольстве Украины в Румынии заявили, что сожалеют из-за заявлений экс-министра, которые «подвергают сомнению базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ».

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