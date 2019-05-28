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МИД России вызвали посла Испании из-за «недружеских» высказываний и.о. министра

Сегодня, 18:21
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МИД России вызвали посла Испании из-за «недружеских» высказываний и.о. министра - фото

REUTERS / Javier Barbancho

Хосеп Боррель назвал Путина одним из врагов Евросоюза

МИД России вызвали посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, ему было выражено «недоумение и сожаление в связи с недружественнымы высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию Эль периодики 23 мая сего года».

МИД РФ указал на «противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимного восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных».

Ранее Боррель назвал президента России Владимира Путина одним из врагов Евросоюза.

Теги:   Испания МИД России

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