МИД России вызвали посла Испании из-за «недружеских» высказываний и.о. министра
Сегодня, 18:21
МИД России вызвали посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха.
Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, ему было выражено «недоумение и сожаление в связи с недружественнымы высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию Эль периодики 23 мая сего года».
МИД РФ указал на «противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимного восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных».
Ранее Боррель назвал президента России Владимира Путина одним из врагов Евросоюза.