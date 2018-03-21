МИД России: Великобритания грубо сфальсифицировала "дело Скрипаля"

В МИД РФ заявили, что Великобритания грубо сфальсифицировала дело об отравлении екс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сообщает РБК.

По словам директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, нападение в Солсбери - это грубо сфальсифицированная противоправная авантюра, направленная против России.

"Ни одна из тех версий, которые мы услышали, не выдерживает никакой критики", - заявил Ермаков во время брифинга для иностранных дипломатов.

Ермаков добавил, что РФ тут видит только два возможных варианта: либо британские власти не способны обеспечить защиту от такого теракта, или они напрямую или косвенно срежиссировали нападение на российскую гражданку (Юлию Скрипаль - Ред.).

"Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна хотя бы по одной простой причине - для России такая авантюра просто недопустима. Она по всем параметрам нам невыгодна", - заявил дипломат.

Отметим, что на брифинг Ермакова отказались приходить послы Великобритании, США, Германии, Франции и КНР. Эти страны были представлены сотрудниками посольств рангом ниже.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.

Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением".

Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона вышлет 23 британских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

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