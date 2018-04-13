МИД России: Есть доказательства, что химатака в сирийской Думе была постановкой

Сергей Лавров: К этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии у Москвы "неопровержимых данных" о том, химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.

Его заявление прозвучало в пятницу на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

"У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", - сказал Лавров.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

США рассматривают возможность нанесения удара по сирийским войскам в ответ на химическую атаку.