Фантазии РФ о «героизации нацизма». Россия ввела санкции против 144 граждан стран Балтии 10 марта, 10:25 В МИД РФ заявили о введении санкций против 144 граждан стран Балтии (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В четверг, 9 марта страна-агрессор ввела санкции против 144 граждан стран Балтии.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в Telegram.

В российском ведомстве заявили, что санкции ввели против «наиболее враждебно настроенных» к РФ министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии.

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В МИД также назвали решение «ответной реакцией» на действия стран Балтии по отношению к РФ.

В министерстве считают, что внесенные в список граждане причастны к «развернутой властями этих государств варварской кампании» по массовому сносу памятников советским солдатам, «гонениям русскоязычного населения», «переписыванию истории», «героизации нацизма» и якобы «проводимой преступной линии» на эскалацию войны.