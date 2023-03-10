Фантазии РФ о «героизации нацизма». Россия ввела санкции против 144 граждан стран Балтии

10 марта, 10:25
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В МИД РФ заявили о введении санкций против 144 граждан стран Балтии (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В МИД РФ заявили о введении санкций против 144 граждан стран Балтии (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В четверг, 9 марта страна-агрессор ввела санкции против 144 граждан стран Балтии.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в Telegram.

В российском ведомстве заявили, что санкции ввели против «наиболее враждебно настроенных» к РФ министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии.

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В МИД также назвали решение «ответной реакцией» на действия стран Балтии по отношению к РФ.

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В министерстве считают, что внесенные в список граждане причастны к «развернутой властями этих государств варварской кампании» по массовому сносу памятников советским солдатам, «гонениям русскоязычного населения», «переписыванию истории», «героизации нацизма» и якобы «проводимой преступной линии» на эскалацию войны.

https://www.youtube.com/watch?v=yDRwBZkLeTs&t=306s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   МИД России Балтия Война России против Украины

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