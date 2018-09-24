МИД РФ: Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин - сотрудник парламента

24 сентября Министерство иностранных дел России заявило, что 51-летний россиянин, задержанный в Осло полицией Норвегии 23 сентября, - это "сотрудник Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А.Бочкарев".
В заявлении МИД РФ говорится, что 24 сентября в российское внешнеполитическое ведомство вызвали посла Норвегии в России Руне Ресаланда и объявили ему решительный протест в связи с задержанием Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности".
В МИД РФ сообщили, что потребовали разъяснений в связи с задержанием россиянина, незамедлительного снятия с него "абсурдных обвинений" и его освобождения.
В заявлении отмечается, что Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября международном семинаре.
В МИД РФ пригрозили, что задержание Бочкарева будет иметь последствия, но какие именно, не уточнили.
Напомним, 23 сентября полиция Норвегии задержала в аэропорту Осло 51-летнего россиянина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. На этой неделе он посетил семинар по оцифровке данных, который проходил в парламенте Норвегии. Полиция изъяла у задержанного электронное оборудование и намерена содержать его под стражей на протяжении двух недель из-за риска уничтожения доказательств.
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