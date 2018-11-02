02 ноября 2018, пятница

Российский МИД вызвал посла Кипра из-за нарушения прав граждан России

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Министерство иностранных дел РФ

Министерство иностранных дел РФ

МИД РФ вызвал посла Кипра Леонидаса Маркидиса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломата вызвали в связи с нарушениями прав россиян при пересечении ими кипрской границы.

"1 ноября в МИД России был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в Российской Федерации Л.Маркидис. Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота", - сказано в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что россиян, прибывавших на остров через аэропорты Республики Кипр, но планировавших остановиться в отелях северной части острова, депортируют на родину.

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