МИД РФ: В сирийской Гуте нашли контейнеры с немецким хлором и дымовые шашки из Солсбери

В МИД РФ заявили, что в сирийской Восточной Гуте нашли контейнеры с хлором и дымовые шашки из британского Солсбери.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором, самым страшным видом химического оружия, из Германии, а также дымовые шашки производством из города, внимание, Солсбери, Великобритания", - цитирует Захарову ТАСС.

Захарова также заявила, что снимки из сирийского города "с якобы пострадавшими в химической атаке, являются стопроцентной подделкой".

В ночь на 14 апреля, президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Сирии, в результате которой погибли по меньшей мере 85 человек, еще около 500 получили отравления.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Россия и режим Башара Асада отрицают факт химической атаки.