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МИД РФ требует отпустить российского дипломата, арестованного во время спецоперации в Косово

Сегодня, 15:03
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МИД РФ требует отпустить российского дипломата, арестованного во время спецоперации в Косово - фото

atr.ua

МИД РФ заявил, что Красношенко в Косово задержали «незаконно»

Министерство иностранных дел России потребовало от властей Косово отпустить российского сотрудника миссии ООН Михаила Красношенко, задержанного во время спецоперации в населенных сербами районах республики.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН», — пожаловались в МИД РФ.

Ранее о задержании косовской полицией гражданина России рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».

Напомним, 28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовностьпосле сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.

Теги:   Россияне Косово Россия

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