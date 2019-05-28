МИД РФ требует отпустить российского дипломата, арестованного во время спецоперации в Косово Сегодня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською atr.ua МИД РФ заявил, что Красношенко в Косово задержали «незаконно» atr.ua

Министерство иностранных дел России потребовало от властей Косово отпустить российского сотрудника миссии ООН Михаила Красношенко, задержанного во время спецоперации в населенных сербами районах республики.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН», — пожаловались в МИД РФ.

Ранее о задержании косовской полицией гражданина России рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».

Напомним, 28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовностьпосле сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.