МИД РФ прокомментировал участие "российских охранников" в подавлении протестов в Судане
В Министерстве иностранных дел России
подтвердили присутствии российских "частных охранных компаний" в
Судане.
По словам представительницы ведомства Марии
Захаровой, частные охранники, работающие в Судане, не имеют никакого отношения
к российским властям.
"По нашим данным, в Судане действительно
работают представители российских частных охранных фирм, они не имеют отношения
к российским государственным органам", - цитирует ее заявление ТАСС.
Захарова отметила, что российские "частные
охранные компании" занимаются в Судане исключительно подготовкой местных
силовиков.
Сообщения о том, что российские наемники
участвовали в подавлении антиправительственных митингов, она назвала "политической
провокацией".
Ранее газета The Times сообщила, что наемники
из неофициальных российских частных военных компаний (ЧВК) участвовали
в подавлении антиправительственных протестов в столице Судана Хартуме.
По данным Русской службы Би-би-си, в 2017 году
Москва передислоцировала
часть своих наемников, воевавших в Украине и Сирии, в Судан.
Таким образом РФ поддерживает силы, верные президенту
страны Омару аль-Баширу, который правит страной уже почти 30 лет.