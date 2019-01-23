МИД РФ прокомментировал участие "российских охранников" в подавлении протестов в Судане 23 января, 16:23 306 Цей матеріал також доступний українською EPA МИД России заявил, что российское государство не причастно к деятельности "частных охранников" в Судане EPA

В Министерстве иностранных дел России подтвердили присутствии российских "частных охранных компаний" в Судане.

По словам представительницы ведомства Марии Захаровой, частные охранники, работающие в Судане, не имеют никакого отношения к российским властям.

"По нашим данным, в Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, они не имеют отношения к российским государственным органам", - цитирует ее заявление ТАСС.

Захарова отметила, что российские "частные охранные компании" занимаются в Судане исключительно подготовкой местных силовиков.

Сообщения о том, что российские наемники участвовали в подавлении антиправительственных митингов, она назвала "политической провокацией".

Ранее газета The Times сообщила, что наемники из неофициальных российских частных военных компаний (ЧВК) участвовали в подавлении антиправительственных протестов в столице Судана Хартуме.

По данным Русской службы Би-би-си, в 2017 году Москва передислоцировала часть своих наемников, воевавших в Украине и Сирии, в Судан.

Таким образом РФ поддерживает силы, верные президенту страны Омару аль-Баширу, который правит страной уже почти 30 лет.