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МИД РФ прокомментировал участие "российских охранников" в подавлении протестов в Судане

23 января, 16:23
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EPA

МИД России заявил, что российское государство не причастно к деятельности "частных охранников" в Судане

В Министерстве иностранных дел России подтвердили присутствии российских "частных охранных компаний" в Судане.

По словам представительницы ведомства Марии Захаровой, частные охранники, работающие в Судане, не имеют никакого отношения к российским властям.

"По нашим данным, в Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, они не имеют отношения к российским государственным органам", - цитирует ее заявление ТАСС.

Захарова отметила, что российские "частные охранные компании" занимаются в Судане исключительно подготовкой местных силовиков.

Сообщения о том, что российские наемники участвовали в подавлении антиправительственных митингов, она назвала "политической провокацией".

Ранее газета The Times сообщила, что наемники из неофициальных российских частных военных компаний (ЧВК) участвовали в подавлении антиправительственных протестов в столице Судана Хартуме.

По данным Русской службы Би-би-си, в 2017 году Москва передислоцировала часть своих наемников, воевавших в Украине и Сирии, в Судан.

Таким образом РФ поддерживает силы, верные президенту страны Омару аль-Баширу, который правит страной уже почти 30 лет.

Теги:   Российские наемники ЧВК Судан Мария Захарова МИД России Россия

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