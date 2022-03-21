Назвал «головорезом». В МИД РФ заявили, что высказывания Байдена о Путине ставят отношения России и США «на грань разрыва»
В МИД РФ прокомментировали высказывания Байдена о Путине (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)
В МИД России заявили, что заявления президента США Джо Байдена о том, что Путин военный преступник, «головорез» и «убийственный диктор» ставят отношения России и США на грань разрыва.
Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД заявили, что американский посол вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями Байдена в адрес Путина.
Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина «чистым головорезом» и «убийственным диктатором», ведущим аморальную войну против Украины. Также Байден назвал Путина военным преступником.
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