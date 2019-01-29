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Аномалия или закономерность

МИД РФ прокомментировал новый план Сайдика по решению конфликта на Донбассе

Сегодня, 12:21
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ЕРА

МИД РФ: План не поддержан сторонами конфликта

В МИД РФ прокомментировали новый план решения конфликта на Донбассе, предложенный спецпредставителем ОБСЕ в Украине Мартином Сайдиком.

По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрея Келина, в Москве знакомы с планом Сайдика, предполагающим развертывание на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ.

"Мы знаем этот план. У посла Сайдика действительно есть ряд идей, как можно было бы совместить работу ОБСЕ и работу ООН на Донбассе, но дело в том, что это его личный план", -  цитирует Келина Интерфакс-Украина.

Келин отметил, что этот план "достаточно большой, 40 страниц" и что в Москве его изучили.

"Но он не поддержан, в частности, сторонами конфликта. Он не поддержан украинской стороной. Поэтому это лишь один из многочисленных планов, которые сейчас циркулируют и которые различные посредники пытаются предложить. Самое главное, чтобы такой план был поддержан сторонами  конфликта",- сказал Келин.  

Российский дипломат добавил, что "только на этой основе возможны будут какие-то конструктивные шаги вперед".

Спецпредставитель Сайдик изложил свое видение урегулирования конфликта на Донбассе в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.  

По словам Сайдика, Минские договоренности  являются нечеткими, а для проведения местных выборов нужна помощь ООН. Задача же ОБСЕ -  оценивать избирательный процесс, а не организовывать выборы.  

Согласно предложенному плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а совместно, под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем.

По мнению Сайдика, ЕС необходимо создать Агентство по реконструкции Донбасса, которое бы действовало аналогично агентству, которое ранее ЕС имел на Балканах.

Теги:   Мартин Сайдик ООН ОБСЕ Донбасс Россия

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