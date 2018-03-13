МИД РФ призвал Лондон не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой

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МИД РФ призвал Лондон не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой
Фото: Bernt Rostad/Flickr

МИД РФ призвал Великобританию не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой в контексте расследования отравления экс-агента Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова призвала Великобританию обойтись без запугиваний.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе? Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", -  цитирует Захарову Интерфакс.

Также Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и осведомленности британских властей в вопросах химического разоружения.

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