МИД РФ призвал Лондон не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой

МИД РФ призвал Великобританию не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой в контексте расследования отравления экс-агента Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова призвала Великобританию обойтись без запугиваний.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе? Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", - цитирует Захарову Интерфакс.

Также Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и осведомленности британских властей в вопросах химического разоружения.