МИД РФ ответил на требование Меркель и Макрона освободить украинских моряков
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить захваченных РФ украинских моряков и обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД, говорится, что обвинения Берлина и Парижа в адрес Москвы относительно нарушений прав человека в оккупированном Крыму и эскалации напряженности в Азовском море "вызывает сожаление".
Комментируя блокирование Россией Керченского пролива, в министерстве заявили, что РФ якобы обеспечивает "свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и соответствующими международными нормами".
При этом о захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков российский МИД даже не упомянул.
Ранее сообщалось, что глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обнародовали совместное заявление, в котором потребовали от Кремля освободить украинских моряков.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.
На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.
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ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.
Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
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После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.