МИД РФ ответил на требование Меркель и Макрона освободить украинских моряков Сегодня, 12:49 546 Цей матеріал також доступний українською В МИД РФ заявили, что обвинения Маркель и Макрона "вызывают сожаление"

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить захваченных РФ украинских моряков и обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД, говорится, что обвинения Берлина и Парижа в адрес Москвы относительно нарушений прав человека в оккупированном Крыму и эскалации напряженности в Азовском море "вызывает сожаление".

Читайте также: Меркель во время телефонного разговора призвала Путина освободить украинских моряков

Комментируя блокирование Россией Керченского пролива, в министерстве заявили, что РФ якобы обеспечивает "свободу судоходства в этом регионе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями, внутренним законодательством и соответствующими международными нормами".

При этом о захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков российский МИД даже не упомянул.

Ранее сообщалось, что глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обнародовали совместное заявление, в котором потребовали от Кремля освободить украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.