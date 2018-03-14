МИД РФ отреагировал на отказ Великобритании принять Лаврова

В МИД РФ отреагировали на отмену Лондоном визита Сергея Лаврова в Соединенное Королевство.

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию.

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", - написала Захарова в Facebook.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Лаврова в Соединенное Королевство.

Такое решение связано с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля, ответственность за которое Лондон возложил на Россию. Также Лондон отменяет остальные ранее запланированные встречи на высшем уровне с представителями России.

Также Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. Кроме того, из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает Совбез ООН.