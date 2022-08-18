Кремлевский режим недоволен. В МИД РФ пригрозили «ответом» на инициативы об ограничении выдачи виз гражданам страны-агрессора

18 августа, 16:52
МИД РФ заявил, что «ответит» на инициативы стран ЕС прекратить выдачу виз гражданам страны-агрессора (Фото:Nikita Dezhurny/www.flickr.com)

МИД РФ заявил, что «ответит» на инициативы стран ЕС прекратить выдачу виз гражданам страны-агрессора (Фото:Nikita Dezhurny/www.flickr.com)

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что скоро «ответят» на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз гражданам страны-агрессора.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

В ведомстве страны-агрессора заявили, что не исключает, что Евросоюз пойдет на отказ от выдачи гражданам РФ шенгенских виз.

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Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

https://www.youtube.com/watch?v=CFGWgA-1kVo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Визы МИД России Война России против Украины

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