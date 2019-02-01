МИД РФ о выходе США из ракетного договора: Москва оставляет за собой право на ответные действия Сегодня, 19:58 256 Цей матеріал також доступний українською EPA США выходят из ДРСМД, чтобы "снять с себя обязательства", заявили в МИД России EPA

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали решение США окончательно выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые "будут сделаны", передает ТАСС.

"Если американская сторона все-таки окончательно сформирует свое мнение и выйдет из Договора о РСМД, Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию, и на ответные действия. Естественно, это будет сделано", - сказала Захарова.

По ее словам, США выходят из ракетного договора, чтобы "снять с себя обязательства".

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.

В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода США из ракетного договора Европа становится мишенью для российских ракет.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.