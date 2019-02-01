МИД РФ о выходе США из ракетного договора: Москва оставляет за собой право на ответные действия
В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали
решение США окончательно выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности.
По словам официального представителя ведомства
Марии Захаровой, Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые
"будут сделаны", передает ТАСС.
"Если американская сторона все-таки
окончательно сформирует свое мнение и выйдет из Договора о РСМД, Москва
оставляет за собой право и на соответствующую реакцию, и на ответные действия.
Естественно, это будет сделано", - сказала Захарова.
По ее словам, США выходят из ракетного
договора, чтобы "снять с себя обязательства".
Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора
начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.
В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода
США из ракетного договора Европа
становится мишенью для российских ракет.
Договор от 1987 года запрещает США и России
разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические
ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.
США заявили, что Россия нарушила договор,
разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее
заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали
избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не
превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.