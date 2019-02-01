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МИД РФ о выходе США из ракетного договора: Москва оставляет за собой право на ответные действия

Сегодня, 19:58
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EPA

США выходят из ДРСМД, чтобы "снять с себя обязательства", заявили в МИД России

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали решение США окончательно выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия оставляет за собой право на ответные действия, которые "будут сделаны", передает ТАСС.

"Если американская сторона все-таки окончательно сформирует свое мнение и выйдет из Договора о РСМД, Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию, и на ответные действия. Естественно, это будет сделано", - сказала Захарова.

По ее словам, США выходят из ракетного договора, чтобы "снять с себя обязательства". 

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео объявил, что выход США из ракетного договора начнется 2 февраля и займет шесть месяцев.

В Совфеде РФ в ответ заявили, что после выхода США из ракетного договора Европа становится мишенью для российских ракет.

Договор от 1987 года запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км. От Москвы потребовали избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность. Однако Россия отказалась выполнить требования.

Теги:   Мария Захарова Баллистические ракеты США Россия

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