МИД РФ о новых санкциях США: Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным

МИД РФ прокомментировал новые санкции США, введенные против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, "санкции вредят глобальной стабильности и бездумно раскачивают российско-американские отношения".

"Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным… Многочисленные американские "черные списки" все больше дублируют друг друга. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной "исключительности", надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия", - цитирует Рябкова пресс-служба МИД РФ.

По словам дипломата, вчерашние антироссийские меры - 60-е по счету с 2011 года.

21 cентября Государственный департамент США ввел санкции против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России. В список попала и частная военная компания (ЧВК) Вагнера.

Также Госдеп объявил о введении санкций против Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.