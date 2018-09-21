21 сентября 2018, пятница

МИД РФ о новых санкциях США: Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
МИД РФ о новых санкциях США: Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным

МИД РФ прокомментировал новые санкции США, введенные против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, "санкции вредят глобальной стабильности и бездумно раскачивают российско-американские отношения". 

"Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным… Многочисленные американские "черные списки" все больше дублируют друг друга. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной "исключительности", надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия", - цитирует Рябкова пресс-служба МИД РФ.

По словам дипломата,  вчерашние антироссийские меры - 60-е по счету с 2011 года.  

21 cентября Государственный департамент США ввел санкции против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России.  В список попала и частная военная компания (ЧВК) Вагнера.

Также Госдеп объявил о введении санкций против Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

 

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове