МИД РФ о деле Скрипаля: Все обвинения Великобритании абсолютно сумасшедшие

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Мария Захарова

Мария Захарова

В МИД РФ назвали сумасшедшими обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, все обвинения премьер-министра Терезы Мэй в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, являются абсолютно сумасшедшими.

"Предполагается, безусловно, принятие ответных мер", - цитирует Захарову РИА Новости.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. 

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных  запланированных встреч на высшем уровне с представителями России. Кроме того, из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает Совбез ООН.

Во время заседания Совбеза Лондон заблокировал российский проект заявления по делу Скрипаля.

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